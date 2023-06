In den Sommerferien findet in Sachsen-Anhalt zum 14. Mal der "Lesesommer XXL" statt. In diesem Rahmen sind Kinder und Jugendliche dazu eingeladen, mindestens zwei Bücher ihrer Wahl zu lesen und zu bewerten. Wer das in den sechs Wochen vom 6. Juli bis zum 16. August schafft, bekommt ein Zertifikat. Einige Schulen vergeben bei erfolgreicher Teilnahme am Lesesommer auch eine gute Note im Deutschunterricht.