Es handelt sich nicht um die erste Sichtung dieser Art in Deutschland. Höchstwahrscheinlich stecken dahinter kürzlich gestartete Starlink-Internet-Satelliten. Die Mini-Satelliten gehören dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX des US-amerikanischen Milliardärs, Elon Musk, und sollen Highspeed-Internet an jeden Ort der Erde liefern. Dadurch soll sich die Internetgeschwindigkeit auch in ländlichen Räumen verbessern.

Ähnliche Lichter- oder "Perlenketten" wurden beispielsweise im August 2020 beobachtet, als 58 Internet-Satelliten ins All gestartet waren. Und das Auftreten der Lichter am vergangenen Donnerstag war wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass das Phänomen am Himmel zu sehen war: Nach Angaben der Internetseite "findstarlink.com" ziehen die Satelliten in den nächsten Tagen von Südwesten nach Osten und werden erneut über Sachsen-Anhalt zu sehen sein. Auf dem Web-Portal kann man seinen Standort eingeben und sehen, wann die Satelliten voraussichtlich über einen hinweg fliegen.