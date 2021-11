Sucht man nach einem akustischen Eindruck für die globalen Warenströme, dann reicht es, ein paar Minuten an der Autobahn 2 bei Magdeburg zu verbringen. Sofern der Verkehr flüssig rollt, belegen die LKW zwei der drei Fahrbahnspuren. Von Sand über Holz, Kraftstoffe, Dünger bis hin zu lebenden Tieren, Gefahrgut oder Nahrungsmittel wird hier alles transportiert, was sich auf einen LKW laden lässt. Auch so manche Palette mit Arzneimitteln von Salutas Pharma dürfte dabei sein.

Das Werk vor den Toren Magdeburgs liegt nicht zufällig direkt an der Autobahn, denn hier werden pro Jahr rund neun Milliarden Tabletten produziert, und zwar für einen Weltmarkt, so Betriebsrat Sebastian Gerth, "von Aserbaidschan bis Zypern", wie er feststellt. Dazu sind am Standort immerhin eintausenddreihundert Menschen beschäftigt.

Salutas ist eine Tochtergesellschaft der Hexal AG. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Geschäftsführung hält sich bedeckt

Salutas ist inzwischen eine Tochtergesellschaft der Hexal AG und zählt damit zum Weltkonzern Novartis. Betriebsrat Sebastian Gerth und der Chef des Betriebsrats, Thomas Rettig, erleben die Auswirkungen eines globalisierten Pharmamarktes seit Jahren. Thomas Rettig: "Früher hieß es, Deutschland sei die Apotheke der Welt. Das ist vorbei und wir müssen uns im globalen Markt ganz anders aufstellen. Da konkurrieren wir natürlich mit Herstellern aus China oder Indien. Doch bei uns arbeitet niemand für einen Mindestlohn."

Tatsächlich zahlt Salutas Tariflohn, so dass Produktionsarbeiter hier mehr als dreieinhalbtausend Euro verdienen, allerdings im Drei-Schicht-System. Dennoch kosten Präparate von Salutas weniger im Vergleich zu anderen Produkten des Novartis-Konzerns, denn Salutas stellt Generika her, also Medikamente, deren Patentschutz erloschen ist. Da die Forschungsskosten entfallen, können sie billiger hergestellt werden. Und hier wirkt nun der internationale Wettbewerb, denn jeder, der es schafft, die Arzneimittelzulassung zu bekommen, kann die Tabletten produzieren, ob in Magdeburg, in Mumbai oder in Manchester.

Sebastian Gerth und Thomas Rettig (rechts) blicken gespannt richtung Slowenien und Indien. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Dafür waren bei Salutas am Standort Magdeburg sechzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, um diese Zulassungsunterlagen zu erstellen. Doch inzwischen wurde diese Tätigkeit ausgelagert, was Betriebsratschef Rettig noch immer für eine falsche Entscheidung hält: "Fatal daran ist, dass der Konzern mitteilte, die Leute hätten einen Superjob gemacht. Aber man habe entschieden, aus Kostengründen das Ganze nach Indien oder Slowenien zu geben. Da ist es natürlich ein Schlag für die Leute hier, die sich jeden Tag einbringen und ihr Bestes geben."



Jetzt blickt man bei Salutas gespannt darauf, wie es den Mitarbeitern in Indien oder Slowenien gelingt, sich auf die Arbeitsweise deutscher Aufsichtsbehörden einzustellen, zumal die Anträge in deutscher Sprache eingereicht werden müssen. Ein Übersetzungsprogramm dürfte da wohl den Anforderungen nicht genügen. Allerdings ist Salutas sicherlich kein Globalisierungsopfer, sondern exportiert weltweit – auch in Länder, aus denen Deutschland selbst Tabletten bezieht. Die Container begegnen sich dann auf irgendeinem Frachtterminal oder auf der Autobahn.

Was auf den ersten Blick merkwürdig erscheint, bekommt auf den zweiten Blick jedoch einen Sinn, so Betriebsrat Sebastian Gerth: "Es gibt hier zum Beispiel Tabletten, die kommen aus der Türkei zu uns. Wir liefern aber auch Tabletten in die Türkei. Also da gibt’s einen weltweiten Austausch, der auch etwas mit Technologie zu tun hat. Wir können hier komplizierte Präparate herstellen, was anderswo eben nicht so einfach ist."

Doch die Aufholjagd hat längst begonnen. Wenn es um große Ausschreibungen geht, zum Beispiel von Krankenkassen, dann sitzen inzwischen viele Anbieter am Tisch, sowohl aus Europa wie aus Asien. Sachsen-Anhalts AOK zum Beispiel vertritt die Interessen von rund 800.000 Versicherten. Und wenn also Mittel gegen Husten oder Schnupfen für die AOK-Versicherten herausgehandelt werden sollen, dann geht es dabei natürlich um Mengenrabatte.