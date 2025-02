Auf der A9 bei Leipzig-West brummt es. Rund 15.000 Lastwagen pro Tag sind an der Anschlussstelle an der Grenze zu Sachsen im Durchschnitt in Richtung Norden oder Süden unterwegs. Nirgendwo in Sachsen-Anhalt haben die automatischen Zählstellen 2022 ein höheres Aufkommen an Schwerverkehr gemessen, also an Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen. Das geht aus Verkehrszählungen der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) an mehreren Dutzend Orten in Sachsen-Anhalt hervor.