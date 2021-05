Daten leichter zugänglich für alle Hallenser programmiert für Sachsen-Anhalt ein digitales Lobbyregister

Der Landtag veröffentlicht ja die PDF-Datei auf seiner Seite und schreibt netterweise immer das Datum rein. Und ich habe mir ein Programm programmiert, das ein Mal am Tag guckt, ob da eine aktuelle PDF-Datei liegt. Wenn da eine neue Datei liegt, lädt es mir diese direkt runter und schickt mir eine E-Mail. Und dann setze ich mich hin und vergleiche, was neu dazugekommen ist und pflege die Änderungen nach.

Wenn man ganz böse ist – und das bin ich jetzt mal – ist das aktuelle Lobbyregister nur eine bessere Adresssammlung. Da stehen eine Menge Vereine, Unternehmen und Organisationen drin, die offensichtlich zwischen Januar 2015 und heute irgendetwas im Landtag gemacht haben. Das ist im Grunde nicht wirklich hilfreich. Was hilfreich wäre – und das ist der Optimalfall: Ich möchte gerne wissen, welcher Vertreter welcher Organisation wann im Landtag mit wem über was gesprochen hat. Und in einer zweiten Stufe hätte ich das gerne für die Landesverwaltung, zum Beispiel für die Ministerien und Behörden. Damit jeder Bürger herausfinden kann, welche Organisation in den letzten Wochen und Monaten, wenn ein bestimmtes Gesetz in Arbeit ist, ganz oft mit den Abgeordneten gesprochen hat. Oder die nächste Frage: Gibt es vielleicht gesellschaftliche Bereiche, die bevorzugt oder benachteiligt werden? Also haben zum Beispiel Wirtschaftsverbände viel öfter mit den Abgeordneten gesprochen, als Sozialverbände? Lauter solche Sachen, die die Lobbyarbeit transparent machen würden – die fehlen halt.