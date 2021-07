Neue Corona-Regeln Welche Regionen in Sachsen-Anhalt die Testpflicht lockern

In Sachsen-Anhalt gilt seit Mittwoch eine neue Eindämmungsverordnung. Damit fällt in einigen Bereichen zukünftig die Testpflicht weg. Gemäß der aktuellen Verordnung werden für den Besuch von Freibädern, Museen, Gedenkstätten, Ausstellungshäusern, Bibliotheken, Archiven und Autokinos kein negativer Coronatest mehr benötigt. Zudem müssen Hotelgäste nicht mehr alle 72 Stunden, sondern nur noch bei der Ankunft einen negativen Test vorlegen. Für berufliche Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern entfällt die Testpflicht ganz. Außerdem haben die Landkreise unter bestimmten Bedingungen zusätzlich die Möglichkeit, die Testpflicht in weiteren Bereichen zu lockern. Ein Überblick.