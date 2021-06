Was gilt wo wann Lockerungen bei Corona-Testpflicht in vielen Landkreisen

In den kommenden Tagen wird es voraussichtlich in vielen Regionen in Sachsen-Anhalt Lockerungen bei der Corona-Testpflicht geben. Da die Inzidenzen lange genug niedrig sind, kann die Testpflicht zum Beispiel in Restaurants, Freibädern und in Kinos wegfallen. Ein Überblick.