Der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes erklärte jedoch, dass das gar nicht so einfach sei. So sind Lohse zufolge die privaten Anbieter sehr teuer.

Löschflugzeuge sind in der Lage, bis zu 2.000 Liter Wasser über einem Brandort abzulassen, viermal so viel wie ein sonst eingesetzter Polizeihubschrauber. Im Landkreis Harz hat es in diesem Jahr schon häufiger Waldbrände gegeben. Allein in dieser Woche brannte es bei Thale und bei Friedrichsbrunn.