Das Unternehmen will der erste private Betreiber der großen Canadair-Löschflugzeuge in Europa werden.

Erste Einsätze mit eigenen Löschflugzeugen soll es frühestens 2024 geben.

Ein Vorbild für die Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft war die Seenotrettung.

Es waren Szenen wie in Hollywood-Filmen, als im vergangenen September ein großer Waldbrand am Brocken wütete. Tagelang hingen Rauchwolken am höchsten Berg Sachsen-Anhalts. Bis zu acht Löschhubschrauber und sogar zwei große Löschflugzeuge aus Italien mussten die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen unterstützen. Der Einsatz der italienischen Maschinen vom Typ Canadair CL-415 stellte eine Premiere in Deutschland dar. Es war das erste Mal, dass hierzulande solche großen Löschflugzeuge den Feuerwehren zu Hilfe kamen.

Der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse erinnert sich noch gut an den Einsatz. Aus seiner Sicht ging an den beiden großen Maschinen vor einem Jahr kein Weg vorbei: "Wir brauchten in einem sehr unzugänglichen Gebiet Löschwasser. Die Hubschrauberressourcen, die wir angefordert hatten, waren erschöpft. Aber unsere Einschätzung war, wir brauchen da oben noch mehr Löschwasser. Und das ging über die Canadair-Maschinen."

Das kann uns jederzeit erneut wiederfahren und dann ist es gut, wenn man sowas in der Hinterhand hat. Kai-Uwe Lohse Kreisbrandmeister Landkreis Harz

Kai-Uwe Lohse Bildrechte: dpa Diese Einschätzung teilt auch Kersten Tessmann. Der aus Niedersachsen stammende Pilot lebt heute vorwiegend in Spanien und kennt sich mit den Waldbränden auf der iberischen Halbinsel gut aus: "Ich war bereits selbst betroffen von solch einem Waldbrand und musste deshalb auch schon mein Haus verlassen." Er befürchtet, dass solche großen Brände in Deutschland zunehmen werden – eine verlässliche Unterstützung aus der Luft sei dann unbedingt nötig. Deshalb hat Tessmann mit anderen Piloten und Geschäftsleuten Anfang des Jahres die Deutsche Luft Brand Bekämpfung (DLBB) gegründet.

Erster privater Canadair-Betreiber in Europa