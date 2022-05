Ihr Mann fängt ab, was sie nicht schafft. Und ihre Beschwerden sind auch schon besser geworden. Aber darauf will sie sich nicht ausruhen. "Das darf einfach nicht so bleiben, so alt bin ich doch noch nicht", sagt die Harzerin. Jetzt hofft sie auf die Medikamenten-Forschung. Und sie bemüht sich um einen Termin in einer Long-Covid-Ambulanz.