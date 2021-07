Nach fristloser Kündigung Frühere Lotto-Geschäftsführerin klagt auf Gehaltsfortzahlung

Am Landgericht Magdeburg beginnt am Dienstag ein Prozess im Zuge der Lotto-Affäre. Die frühere Geschäftsführerin Maren Sieb hat das Land verklagt und fordert eine Gehaltsnachzahlung. Sieb war im Herbst entlassen worden . Sie fordert Geld für den Zeitraum September 2020 bis Mai 2021 – also ab ihrer Abberufung als Geschäftsführerin. Dabei geht es um einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Das Verfahren hat zwei Stufen. Zunächst läuft der Urkundenprozess. Das bedeutet, es sind in der Sache alle Tatsachen bekannt und können durch Dokumente, die dem Gericht vorliegen, bewiesen werden. Es ist also nicht nötig, noch Zeugen zu laden und weitere Beweismittel heranzuziehen. Sollte Sieb in diesem Urkundenprozess Recht bekommen, folgt in der zweiten Stufe das Nachverfahren, um den Prozess zu Ende zu bringen.