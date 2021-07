Nach fristloser Kündigung Ex-Lottochefin will Geld vom Land und hat "gute Karten"

Sachsen-Anhalts Ex-Lotto-Chefin Maren Sieb sieht ihre Kündigung als ungerechtfertigt an und fordert Geld, das ihr entgangen ist. Zu Prozessbeginn ließ das Gericht durchblicken, dass sie "gute Karten" mit der Forderung habe. Die zuständige Kammer für Handelssachen will ihre Entscheidung am 15. Oktober verkünden.