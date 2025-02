Es sei der bislang höchste Gewinn in dieser Spielart in Sachsen-Anhalt. Die Wahrscheinlichkeit, so viel Glück zu haben, liege bei rund 1 zu 140 Millionen, hieß es. Der Spielschein war den Angaben zufolge anonym in einer Lotto-Verkaufsstelle im Süden Sachsen-Anhalts abgegeben worden. Der Einsatz lag bei 18,10 Euro. Insgesamt gibt es damit seit 1991 in Sachsen-Anhalt 127 Lotto-Millionäre.