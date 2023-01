Hohe Jackpots Bilanz: Lotto-Einsätze in Sachsen-Anhalt auf Rekordhoch

Lottospieler in Sachsen-Anhalt haben 2022 so hohe Summen eingesetzt wie noch nie: Insgesamt mehr als 200 Millionen Euro. Gut ein Drittel davon hat das Land in Form von Steuern und Abgaben bekommen. Etwa die Hälfte des Geldes ging an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner, darunter drei Lotto-Millionäre. Die Annahmestellen im Land werden jedoch weniger.