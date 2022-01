Für die Chance auf das große Lottoglück haben die Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr 202,8 Millionen Euro ausgegeben. Am beliebtesten sei der Klassiker "6aus49" gewesen, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitteilte. Hierfür wurden den Angaben nach in 2021 jede Woche rund 337.000 Lottoscheine ausgegeben – ein Rückgang von knapp 30.000 Scheinen im Vergleich zu 2020.

Zugelegt habe der Verkauf von Rubbellosen, wo ein Umsatzplus von 6,3 Prozent im Vergleich zu 2020 verzeichnet worden sei. Bei Losen für "Bingo – die Umweltlotterie" habe das Plus bei knapp 15 Prozent gelegen. Wer Lotto spielt, geht den Angaben zufolge am liebsten in eine Verkaufsstelle.