Sachsen-Anhalter haben in diesem Jahr besonders viele hohe Lottogewinne von 5.000 Euro und mehr erzielt. 771 Frauen und Männer hätten bis zum 20. Dezember Gewinne in der Höhe eingeheimst, teilte Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit. "Lottospieler in Sachsen-Anhalt blicken auf ein gewinnreiches Jahr zurück. Lotto Sachsen-Anhalt verzeichnete so viele Hochgewinne ab 5.000 Euro wie noch nie in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte", erklärte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Im Vorjahr waren 662 solcher hohen Gewinne verzeichnet worden.

In diesem Jahr sind zudem sechs Menschen aus Sachsen-Anhalt zu Lotto-Millionären geworden. Am 13. März gewann ein Spielender aus dem Landkreis Wittenberg 4,8 Millionen Euro, am 10. April einer aus dem Salzlandkreis 12,4 Millionen. Bei einer Umweltlotterie wurde am 24. April ein Spieler aus dem Landkreis Harz um 3,4 Millionen Euro reicher, am 15. Mai gewann jemand aus Magdeburg 2,1 Millionen Euro. Am 5. und 6. November gab es zwei neue Millionäre: einen mit 5,1 Millionen Euro und einen Gewinner aus dem Burgenlandkreis mit 7,4 Millionen Euro.