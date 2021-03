Eine App unterbricht keine Infektionsketten. Auch ein Gesundheitsamt tut dies nicht. Das können nur Menschen machen, die sich angesteckt haben und entsprechend verhalten. Hart gesagt: Das Gesundheitsamt führt darüber "nur" Buch. Beim Buch führen kann eine App natürlich helfen. Nur: Ist das Buch führen so wichtig? Ich finde, es ist deutlich wichtiger, Menschen so schnell wie möglich zu warnen. Und das tut auch die Corona-Warn-App (vielleicht sogar schneller, weil das der Nutzer und nicht das Gesundheitsamt anstößt). Auch sie bekommt nach Ostern einen Check-In per QR-Code – so wie ihn die Luca-App schon hat.