Magdeburg – ebenso wie Halle ein großer Hochschulstandort – verzeichnet in der Altersgruppe 18 bis 29 hingegen einen deutlichen Männerüberschuss. Laut Friedrich hängt das auch mit den inhaltlichen Ausrichtungen der Hochschulen zusammen. Während der Fokus vor allem an der Uni Magdeburg im technischen Bereich liegt, ist das an der Uni Halle nicht der Fall. Das spiegelt sich auch am Frauenanteil unter den Studierenden wider: Dieser liegt in Magdeburg bei etwa 42 Prozent, in Halle sind es hingegen 59 Prozent.