Nach zahlreichen Absagen im vergangenen Jahr sollen in diesem Jahr wieder vermehrt Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt stattfinden. Die beiden größten Städte Halle und Magdeburg signalisierten bereits, in den Planungen für die Ausgestaltung der Märkte zu stecken. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2021 und die Lichterwelt Magdeburg sind in Planung", sagte eine Sprecherin der Landeshauptstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.