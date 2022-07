Autobahn voll gesperrt A2: Unfall mit vier Lkw führt bei Alleringersleben zu langem Stau

Bei einem Unfall auf der A2 sind am Dienstag bei Alleringersleben vier Menschen schwer verletzt worden. Vier Lkw sind in Fahrtrichtung Hannover an einem Stauende ineinander gefahren. Es hat sich ein langer Stau gebildet. Die Bergunsgarbeiten dauern an. Laut Polizei ist Kraftstoff auf die Fahrbahn ausgetreten.