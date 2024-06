Zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Haldensleben im Landkreis Börde fahren aktuell keine Züge. Das teilte der private Bahnbetreiber Abellio am Freitag mit. Grund sind demnach beschädigte Gleise am Bahnübergang in Meitzendorf. Diese seien am Donnerstagabend von einem Tieflader so schwer beschädigt worden, dass bis auf Weiteres kein Zugverkehr in diesem Bereich möglich sei.