Generell sei der Prozess der Adoption nur auf heterosexuelle Paare zugeschnitten. "Man darf nicht auf das Kind warten", sagt Steven. Den Tipp hätten sie auch in den Kursen bekommen. "Wenn du versteift darauf wartest, bis es endlich losgeht, dann macht dich das im Kopf verrückt."

Ihnen ist es wichtig, dass Regenbogenfamilien auch einfach nur normale Familien sind. "Luke geht in die Kita wie alle anderen, er wird zum Schwimmen angemeldet wie alle andern. Also das was 'normale' Paare auch machen, machen wir auch. Und für Luke ist es auch ganz normal, dass er einen Papa und einen Papi hat."