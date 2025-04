So vergibt die KSVA beispielsweise Förderungen bei der Übernahme oder Neugründung einer Arztpraxis in unterversorgten Gebieten. Für Sofia Hein war das ein Anreiz, sich für Elbingerode zu entscheiden. Sie erhält 60.000 Euro für die Renovierung der Räume und die Anschaffung neuer Computer. Die letzten acht Monate ihrer Weiterbildungszeit verbringt sie bereits in der Praxis, um einen nahtlosen Übergang zu schaffen.



Das familiäre Umfeld im Harz wisse sie dabei besonders zu schätzen, erzählt sie. "Von vorn herein wollte ich aufs Land und nicht in eine größere Stadt. Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen und irgendwie fand ich das immer so unpersönlich."

Bildrechte: MDR/ Sarah-Maria Köpf