David Schneider ist Vollblutgastronom in Magdeburg. Er betreibt das Café Amsterdam, den Montego Beach Club und die Buttergasse am Alten Markt. Der Club war auch am 20. Dezember geöffnet. Schneider erinnert sich noch genau an jenen Abend. Es war kurz nach 19 Uhr, als ihn ein Anruf aus dem Club erreichte. Der diensthabende Veranstaltungsleiter berichtete von einem möglichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. "Das habe ich erstmal gar nicht glauben können", sagt Schneider. Doch auf dem Weg in die Innenstadt verdichteten sich die Anzeichen. Ein Krankenwagen war bereits nach 19 Uhr am Alten Markt, Verletzte lagen auf dem Boden, direkt am Hintereingang seines Clubs.