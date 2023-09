Der Ausbau des schnellen 5G-Standards im Mobilfunk kommt in Sachsen-Anhalt gut voran. Im Juli erreichten 5G-Antennen in Sachsen-Anhalt bereits knapp 91 Prozent der Landesfläche, wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage mitteilte. Im Vergleich zum Ausbaustand im Juli 2022 entspricht dies einem Plus von knapp 31 Prozentpunkten.