Schon am Mittwoch gab es große Verkehrskontrollen in Halle. Laut Bilanz der Polizeiinspektion wurden dabei etwa 450 Fahrzeuge überprüft. 34 Fahrer erwiesen sich dabei als fahruntüchtig, davon 29 wegen Betäubungsmitteln und fünf wegen Alkohols. Am Dienstag waren bereits in Magdeburg etwa 550 Fahrzeuge kontrolliert worden. Hier gab es im Ergebnis 110 Anzeigen, so die Polizei. In 31 Fällen ging es hierbei um Betäubungsmittel, in drei Fällen um Alkohol.