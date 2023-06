Das Lastenfahrrad der Entwickler von AuRa Projekt sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales Lastenrad mit einem großen Metallkoffer vor dem Lenker. Geht der Deckel jedoch auf, sieht es aus wie in einem Rechenzentrum: Mehrere große Computer, ein Akku, viele Kabel, Kameras und Sensoren sorgen dafür, dass das Lastenrad seine Umwelt wahrnimmt. Bereit 2021 haben die Wissenschaftler ihr Projekt vorgestellt. Damals war die große Vision: autonome Räder durch Magdeburg zu schicken. Das erste Testfahrrad war in Magdeburg unterwegs. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt lassen die Wissenschaftler nun jedoch kleine Brötchen backen.

Der neue Anlauf der Forscher geht nun mit seinem Besitzer wie ein Hund Gassi: Das Rad erkennt ein Gerät am Gürtel, welches klar macht, das Rad gehört zu ihm und umgekehrt. Der Radführer muss sich mit dem Gerät am Gürtel vor dem Lastenrad positionieren und dann folgt das Gefährt auf drei Rädern in einem Sicherheitsabstand. Bis Paketboten das System nutzen können, muss alles noch deutlich kompakter werden. Die aktuell verbaute Technik füllt den gesamten "Kofferraum" aus, sodass nur ein Schuhkarton Platz hätte. Tom Assmann, Leiter der Forschungsgruppe, verspricht aber: Am Ende werde die Technik zusammen mit dem Akku Flach verstaut werden können.