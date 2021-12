In Sachsen-Anhalt haben sich auf der Autobahn 2 in diesem Jahr rund 1.100 Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert geblieben. Wegen der Bauarbeiten an der A2-Elbbrücke bei Lostau gab es dort auch einige schwere Unfälle mit Toten. Oft hätten LKW-Fahrer das Stauende übersehen und seien aufgefahren, so die Polizei. Dies passiere immer wieder, da die Taktung der LKW-Routen so eng sei und Lenk-und Ruhezeiten bis zur letzten Sekunde ausgereizt würden.