Über 40 Jahre nach ihrer Fertigstellung muss die Magdeburger Herrenkrug-Eisenbahnbrücke über die Elbe umfassend saniert werden. Das wird laut Deutscher Bahn bis Anfang Oktober dauern. Neben dem Güter- und Fernverkehr verlaufen vier Regional-Linien über diese Brücke. Alle sind von Ausfällen beziehungsweise Umleitungen betroffen. In mehreren Bau-Etappen werden einzelne Gleise beziehungsweise die gesamte Brücke für den Verkehr gesperrt – mit jeweils unterschiedlichen Auswirkungen. So werden von Ende April bis September gar keine Züge über das Bauwerk rollen können. Zudem werden anliegende Bahnanlagen saniert, was weitere Behinderungen zur Folge hat. Reisende müssen umplanen.

Im Zentrum der Bauarbeiten steht die Herrenkurg-Eisenbahnbrücke, bestehend aus der etwa 477 Meter langen Strombrücke über die Elbe und der rund 205 Meter langen Flutbrücke über das angrenzende Überschwemmungsgebiet. Die Brücke ist zweigleisig und elektrifiziert. Sie verbindet Magdeburgs Hauptbahnhof mit den Strecken nach Berlin und Dessau. Die Bau-Vorbereitung hat laut Bahn bereits im Oktober 2019 begonnen.

Angrenzend an die Elbbrücke werden laut Bahn noch drei Kilometer Gleise getauscht. Parallel zu den Brückenarbeiten sollen außerdem auf dem Streckenabschnitt Biederitz-Güterglück die Gleise erneuert werden.

Die Flutbrücke erhält neue Fundamente (vorne), die gesamte Brücke einen neuen Anstrich. Bildrechte: MDR/André Plaul Sanierung der Elbbrücke in Zahlen Über 2.200 Brückenbalken, auf denen die Schienen befestigt sind, werden nach Angaben der Bahn ausgetauscht. Auch die Brückenpfeiler und die Oberleitungsanlage sollen erneuert werden.



Die Farbe auf der rund 1.800 Quadratmeter großen Brücken-Oberfläche wird den Angaben nach zuerst per Sandstrahl entfernt und dann neu aufgetragen. Dafür wird die Brücke aus Umweltgründen eingehaust.

Die Bauarbeiten gliedern sich in fünf Phasen, mit jeweils unterschiedlich umgesetzten Sperrungen und Verkehrskonzepten für Reisende. Vom 24. April bis zum 10. September (Bauphasen zwei bis vier) ist die Eisenbahnbrücke für den Zugverkehr komplett gesperrt. Vier Wochen davor (Bauphase eins) und danach (Bauphase fünf) rollen Züge über jeweils nur ein Gleis.

Kurz erklärt: Wann sind welche Streckenabschnitte für den Zugverkehr gesperrt? Bildrechte: Datawrapper/MDR

Die Regionalbahn-Linie zwischen Magdeburg und Burg (RB 40) fällt während des gesamten Bauprojekts aus. Allerdings halten die RegionalExpress-Züge (RE1) der Verbindung Magdeburg-Berlin in der Zeit zusätzlich an den Stationen Biederitz, Gerwisch und Möser.



Vom 27. März bis zum 23. April (Bauphase eins) und vom 11. September bis zum 8. Oktober 2021 (Bauphase fünf) bleiben fast alle Orte der Strecke direkt an den Magdeburger Hauptbahnhof angebunden. Für den RE1 gibt es allerdings veränderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Die Haltestelle Magdeburg Herrenkrug wird, bis auf einzelne Ausnahmen, nur per Pendelbus von und nach Biederitz angefahren – sowie über die Straßenbahn aus dem Magdeburger Zentrum.

Etappenweise Sperrung zwischen Magdeburg, Herrenkrug und Biederitz

Am längsten bleibt der Abschnitt Hauptbahnhof-Herrenkrug gesperrt. Reisende müssen auf Bus und Straßenbahn umsteigen. Bildrechte: MDR/André Plaul Vom 24. April bis zum 10. September 2021 wird es keinen durchgehenden Zugverkehr auf der Verbindung Magdeburg-Burg-Berlin geben. Dafür werden laut Bahn aber von Montag bis Freitag zusätzliche Express-Busse zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Burg fahren. Die umfangreichsten Sperrungen und Zugausfälle wird es dabei vom 24. April bis zum 10. Mai und vom 4. bis zum 10. September geben, also in den Bauphasen zwei und vier. Dann fährt der RE1 erst ab der Station Biederitz in Richtung Burg und Berlin. Zwischen Magdeburg und Biederitz müssen Reisende auf Busse umsteigen.

In der Zeit dazwischen, in der mit vier Monaten längsten Bauphase drei vom 11. Mai bis zum 3. September, ist der Bahnhof Herrenkrug Endhaltestelle des RE1. Reisende aus und in Richtung Hauptbahnhof müssen auf Bus oder Straßenbahn umsteigen. Dafür werden in Magdeburg auch zusätzliche Bahnen eingesetzt.

Auch die Gleise zwischen Elbbrücke und Güterglück werden erneuert. Bildrechte: MDR/André Plaul Durch die zeitgleich stattfindenden Gleis-Bauarbeiten zwischen Biederitz und Güterglück sind die Auswirkungen auf dieser Strecke noch größer. Betroffen sind die Fahrplan-Linien RE13 Magdeburg-Dessau-Leipzig und RE14 Magdeburg-Dessau-Wittenberg.



Vom 24. April bis zum 12. Juni müssen Reisende zwischen Magdeburg und Güterglück auf Ersatzbusse umsteigen. Vom 13. Juni bis zum 10. September verkürzt sich die gesperrte Strecke auf den Abschnitt Magdeburg-Gommern. Dabei wird es für den RE13 und RE14 eigene Busse geben, die an den gewohnten Stationen der Linien halten – wenn auch mit angepassten Fahrzeiten.

Der Fernverkehr zwischen Magdeburg und Berlin wird über Stendal umgeleitet. Allerdings sind dies nur zwei Züge pro Tag.

Eine weitere Möglichkeit ist ein Umweg über Stendal. Vom 24. April bis zum 10. September fahren laut Bahn die RegionalExpress-Züge zwischen Magdeburg und Stendal so, dass sie in der Hansestadt Anschluss an den Intercity-Verkehr aus und nach Berlin haben. Wochen- und Monatskarten der Regionalstrecke Magdeburg-Berlin werden auch im IC-Verkehr über Stendal anerkannt. Die Fahrzeiten verlängern sich trotz des Umwegs nur geringfügig.