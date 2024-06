Nachdem im April auf der Autobahn 2 in der Börde ein toter Mensch gefunden wurde, sucht die Polizei weiterhin nach dem Unfallfahrer und seinem Fahrzeug. Die Behörde geht davon aus, dass der junge Mann am 22. April zwischen 5 und 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Der Mann soll nach Angaben der Behörde zu Fuß am Fahrbahnrand unterwegs gewesen und von dem Fahrzeug erfasst worden sein. Wie die Polizei am Freitag (14.06) mitteilte, handelt es sich dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine teillackierte Sattelzugmaschine der Marke Scania. Sie gehöre zur Baureihe R-Reihe 2003-2018 und sei mit einem schwarzen unlackierten Frontstoßfänger ausgestattet. Der Fahrer habe Unfallflucht begangen.