Seit einem Dreivierteljahr wird auf der A2 in Richtung Hannover der Asphalt auf rund 10,5 Kilometern Länge erneuert. Daneben wird auch an insgesamt neun Bauwerken sowie an Beschilderungen und Markierungen gearbeitet. Laut Autobahn GmbH sind die Autobahnbauten mittlerweile 26 Jahre alt und konstant einer hohen Verkehrsbelastung von rund 80.000 Fahrzeugen pro Tag ausgesetzt.