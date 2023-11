Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 6:40 Uhr zu einem Unfall. Dabei sei ein Lkw in einer Großbaustelle auf Höhe der Anschlussstelle Burg-Ost umgestürzt. Der Laster, der Flüssiggas geladen hat, sei in einem Graben liegen geblieben. Der 43 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Auch die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

Bildrechte: Polizeiinspektion Magdeburg