Autofahrer auf der Autobahn 2 brauchen aktuell viel Geduld. Weil ein Autotransporter brennt, ist die Autobahn zwischen Eilsleben und Bornstedt in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochnachmittag mit. Der Laster war demnach gegen 15:30 Uhr an der Anschlussstelle Eilsleben (bei Erxleben im Landkreis Börde) in Flammen geraten, vermutlich wegen eines technischen Defekts. Er hat Elektroautos geladen. Die Feuerwehr lässt zwei der Autos ausbrennen.

Wegen des starken Rauchs sei die Fahrbahn auch in Richtung Hannover gesperrt. Die Rauchsäule ist nach Angaben eines MDR-Reporters noch in bis zu 30 Kilometern Entfernung zu sehen. Dem Polizeisprecher zufolge könnte die Sperrung in Richtung Hannover aber demnächst aufgehoben werden. In Richtung Berlin dagegen werden die Arbeiten noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.