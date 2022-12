Beide Richtungen A2 bei Magdeburg nach stundenlangem Stau wieder frei

Die A2 ist nach stundenlangem Stau am Donnerstag wieder frei. Zuvor war in der Börde ein Lkw auf der Fahrbahn Richtung Berlin in Brand geraten. Weil sich so stark Rauch entwickelt hatte, musste zwischenzeitlich auch die Gegenrichtung gesperrt werden.