Bei einer Feier von Abiturienten in Weferlingen im Landkreis Börde sind am Samstagabend mehrere Personen für kurze Zeit bewusstlos gewesen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatten elf der rund 200 Gäste kurz nach Mitternacht über Übelkeit geklagt. Acht von ihnen wurden laut dem Bürgermeister der Einheitsgemeinde , Marc Blanck (CDU), ins Krankenhaus gebracht, die Feier wurde abgebrochen. Den Betroffenen gehe es mittlerweile wieder gut.

Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. So sei den Geschädigten zwischen 16 bis 24 Jahren Blut abgenommen worden, um so eventuell Hinweise auf die Ursache zu erhalten. Möglich seien zu viel Alkohol oder auch bewusster oder unbewusster Drogenkonsum. Es sei ohne Weiteres möglich gewesen, offene Getränke zu manipulieren. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung dauerten noch an, hieß es auf MDR-Anfrage am Dienstag.