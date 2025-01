Nach einer Abifeier mit bewusstlosen Gästen in Weferlingen im Landkreis Börde soll Anfang Februar das Ergebnis der Gerichtsmedizin vorliegen. Das teilte das Polizeirevier Börde MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mit. Am 11. Januar war die Abifeier mit rund 200 Gästen in Weferlingen im Landkreis Börde abgebrochen worden. Seitdem ermittelt die Polizei gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weiterhin Zeugen.