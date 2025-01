Bewusstlose Jugendliche auf Abifeier: Erste Blutproben liegen vor

Nach einer Feier von Abiturienten mit mehreren bewusstlosen Gästen in Weferlingen (Landkreis Börde) liegen die ersten Blutproben vor. Das hat das Polizeirevier Börde MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitgeteilt. Man habe in den Proben Alkohol nachgewiesen, Drogen aber nicht. In der kommenden Woche sollen die Ergebnisse von allen Geschädigten vorliegen.