Die Aller ist überall zu finden, auch bei den Spatzen aus der Kita. Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann A2, B1 – und schon fährt man in einem sanften Bogen von einer Anhöhe in das Straßendorf. Kleine, geduckte Häuser, ein paar größere Gehöfte, alle wie mehr oder minder zufällig in die flach gewellte Landschaft gedrückt. Kurz hinter dem Ortseingang grüßen die "Allerspatzen". Die Kindertagesstätte der Gemeinde könnte ein guter Ausgangspunkt sein, um etwas über die Spezifik von Alleringersleben zu erfahren.

"Die Lage ist doch schön, oder?"

Eine eilige Mutter, die Maske schon fest im Gesicht verzurrt, hat "eigentlich keine Zeit", wirft dann aber doch ein paar Worte über den Zaun. Warum sie gerne hier lebt? "Ich sag mal: Ruhe, familiäre Atmosphäre, man kennt sich. Für ein Dorf sind die Wege nicht weit. Und die Lage ist doch schön, oder?" Was noch? "Keine Zeit", sie hetzt mit ihrem Kind in die Kita. Ihren Namen will sie nicht nennen.

Das scheint ein virulentes Phänomen bei den wenigen Menschen auf der Straße zu sein. Der Gastronom von "Schilling’s Hof" schaut erst etwas misstrauisch dem Fremden beim Fotografieren zu. Sein Hund reißt an der Leine. Als er das Tier weggesperrt hat, nimmt er sich doch noch kurz Zeit. Zu Alleringersleben könne er nichts sagen, er komme nicht von hier, meint Uwe Schilling. Aber der Treppenbauer nebenan sei da vielleicht einfallsreicher. Der wiederum reagiert nicht auf die Klingel.

Nur wenig Zeit für Auskünfte

Hm, schwierig. Die einen haben keine Zeit, die anderen wollen nichts sagen, die dritten sind erst gar nicht aufzufinden. Auf den sanierten Fußwegen: kein Mensch. Ein Mann parkt sein Auto direkt vor einem Haus. Ob er kurz … Nein, die Einkäufe wollen ins Haus getragen werden, dann muss er gleich wieder weg. Aus den gewährten zwei Minuten werden 30 Sekunden: "Ist einfach schön hier. So ein bisschen wie das Beste aus zwei Welten: Wohnen im Fachwerk mit Geschichte. Und wenn mir hier die Decke auf den Kopf fällt, bin ich in einer halben Stunde in Magdeburg oder Braunschweig." Die Heckklappe klappt, der Mann ist weg. Überraschung: Auch er will seinen Namen nicht nennen.

Die B1 heißt in Alleringersleben Hauptstraße. Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann

Abgesehen von der Hauptstraße gibt es nur wenige größere Wege in Alleringersleben. Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann Okay, dann eben ein längerer Rundgang durch Alleringersleben – ohne Gästeführer. Der erste Eindruck: Hier ist alles niedrig. Die Häuser, Anbauten und Höfe wachsen höchstens zu zwei Geschossen empor. Wenn man von der Hauptstraße, die hier natürlich Hauptstraße heißt, abbiegt, landet man auf der Dorf- oder der Bauernstraße – und das war es auch schon fast mit den größeren Wegen.

Alleringersleben braucht einen zweiten Blick

Alleringersleben kann auch idyllisch. Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann Der zweite Eindruck: Viel Fachwerk, viel Backstein, einige Neubauten – und einige Ruinen. Die werden später noch eine Rolle spielen. Das ist eine durchaus reizvolle Mischung aus pittoresken Details wie sauber frisierten Vorgärten und zünftigen Zeugen der bäuerlichen Vergangenheit. Am Rand des Dorfes fließt die namensgebende Aller, ein Rinnsal, das gerne ein Flüsschen sein möchte, durch ein fast unsichtbares Tal.

Glocken aus dem 14. Jahrhundert

Überragt wird der Ort von St. Ludgeri, einer in den ältesten Teilen romanischen Backsteinkirche. Wobei "überragt" wahrscheinlich einen falschen Eindruck vermittelt: Das Gotteshaus ist nur weniger klein als die umgebenden Gebäude. Die Kirche ist vor allem durch ihr ungewöhnlich altes Geläut bekannt. Eine Glocke stammt aus der Zeit um das Jahr 1300, eine weitere soll nur ein paar Jahre älter sein. Die Kirche St. Ludgeri erhebt sich über Alleringersleben – zumindest ein wenig. Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann

An den Rändern franst Alleringersleben in Wiesen und Äcker aus. Der dritte Eindruck: ein bescheidenes Dorf, durchaus ansehnlich in seiner puppenstubenhaften Kleinteiligkeit, das darauf wartet, geweckt zu werden. Nicht für die Einwohner. Die haben Kita, Gaststätte, Kirche, eine kleine Autowerkstatt – und ihre Ruhe. Mit dem "Allerhof" der aktuell "wegen Umbau- und Planungsmaßnahmen" geschlossen ist, könnte sogar bald ein Hotel dazukommen.

Bürgermeister David Wieter hat sich viel vorgenommen

Doch für potentielle Gäste und mögliche Neueinwohner muss noch viel getan werden. Das wiederum ist das Lieblingsthema von David Wieter. Der parteilose Bürgermeister von Ingersleben, zu dem Alleringersleben gehört, ist erst seit dem 15. November 2021 im Amt – und sprüht vor Tatendrang. Weil er schon lange Jahre als Ehrenamtler im Gemeinderat tätig ist, weiß er um die Probleme vor Ort: ein Lager für Nuklearabfälle um die Ecke, zwei große Straßen durchschneiden das Gemeindegebiet, die touristische Infrastruktur ist, nun ja, verbesserungsbedürftig.

Verhindert der Denkmalschutz neue Baugrundstücke?