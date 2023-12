An der Nordervlängerung der A14 in Sachsen-Anhalt wird weitergebaut. Am Montag haben die Arbeiten an der Autobahn auf dem Abschnitt von der Anschlussstelle Dahlenwarsleben bis nach Wolmirstedt mit dem offiziellen Spatenstich begonnen. Das teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, kurz Deges, mit.