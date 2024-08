Zwischen Eilsleben und Alleringersleben Tödlicher Unfall: A2 Richtung Hannover wieder frei

29. August 2024, 14:14 Uhr

Die A2 ist nach einem schweren Unfall in Richtung Hannover wieder für den Verkehr freigegeben worden. Am Donnerstagmorgen war zwischen Eilsleben und Alleringersleben ein Kleintransporter auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.