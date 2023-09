Die Sperrung der A2 in Richtung Berlin am Freitagmorgen ist nach mehreren Stunden wieder aufgehoben worden. Bis zum Mittag staute sich der Verkehr. Nach Angaben der Polizei waren am Freitag gegen sieben Uhr zwischen Bornstedt und Irxleben drei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Zwei Fahrer erlitten einen Schock. Der mutmaßliche Unfallverursacher lief mit seinen beiden Mitfahrern nach dem Unfall zu Fuß davon.