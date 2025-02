Die Autobahn 2 war am Freitagmorgen mehrere Stunden lang gesperrt. Der Grund waren nach Angaben der Polizei Reparaturarbeiten nach einem Unfall. Kurz vor sieben Uhr gab die Polizei die Autobahn wieder frei.

Nach Angaben der Polizei war zwischen Eilsleben und Alleringersleben auf einer Länge von rund 300 Metern im Baustellenbereich die Mittelschutzplanke umgekippt. Schuld daran soll ein unbekanntes Fahrzeug sein, das am frühen Morgen gegen die Planke gefahren ist und dann das Weite gesucht hat. Ein weiterer Pkw sei über die Teile gefahren und dabei beschädigt worden.

Als Folge des Unfalls war die A2 in Richtung Hannover über mehrere Stunden gesperrt, in Richtung Berlin verlief der Verkehr einspurig. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen, Fahrerinnen und Fahrer mussten teilweise eine Stunde lang warten.