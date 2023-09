Nach Angaben der Polizei in Braunschweig ist ein 45-Jähriger Lastwagenfahrer am Montagmorgen auf den vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Der Fahrer sei im Führerhaus eingeklemmt worden und sein Sattelzug in Brand geraten. Ersthelfer konnten den Mann laut Polizei nicht aus dem Lkw befreien. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.