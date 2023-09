Die A2 in Richtung Hannover bleibt zwischen Helmstedt und Rennau in Niedersachsen nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt voraussichtlich noch bis Dienstagmittag gesperrt. Das hat ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Noch am Montag hieß es, die Autobahn müsse noch bis Mittwochabend gesperrt bleiben.



Hintergrund ist ein Unfall mit zwei Lastwagen, wovon einer in Brand geraten war. Durch das Feuer wurde der Straßenbelag beschädigt, sodass rund 300 Quadratmeter Asphalt erneuert werden müssen – wie es von offizieller Seite hieß´.