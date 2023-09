Die A2 in Richtung Hannover ist nahe Helmstedt seit Dienstagvormittag wieder frei. Die Unfallstelle zwischen Helmstedt und Rennau in Niedersachsen konnte geräumt und die Sperrung aufgehoben werden, meldet das MDR-Verkehrszentrum. Rund einen Tag lang konnte hier der Verkehr nach einem Unfall nicht rollen. Zunächst war befürchtet worden, dass die Autobahn noch bis Mittwochabend gesperrt bleiben muss.



Am Montag hatte es an der Stelle einen Unfall mit zwei Lastwagen gegeben, wovon einer in Brand geraten war. Durch das Feuer wurde der Straßenbelag beschädigt, sodass rund 300 Quadratmeter Asphalt erneuert werden mussten – wie es von offizieller Seite hieß.