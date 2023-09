Die Autobahn 2 ist derzeit zwischen Magdeburg und Hannover in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen dem MDR mitteilte, ist in Fahrtrichtung Berlin in einer Baustelle zwischen Eilsleben und Bornstedt ein LKW auf die Leitplanke gefahren und umgekippt. Der Laster hatte 20 Tonnen Motoröl in Flaschen geladen. Das Öl sei teilweise ausgelaufen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn wird in Richtung Berlin voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt bleiben.