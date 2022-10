Die A2 Richtung Hannover ist westlich von Magdeburg nach zwei Unfällen gesperrt. Wie die Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, waren am Dienstagvormittag an einem Stauende in Höhe Uhrsleben drei Lkws ineinander gefahren. Verletzt worden sei bei der Kollision niemand, aber es habe einen langen Stau gegeben. Zwischen Bornstedt und Eilsleben sei dann ein Kleintransporter in einen stehenden Laster geprallt. Der Fahrer des Transporters sei noch an der Unfallstelle gestorben.