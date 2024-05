Behinderungen A2: 12 Kilometer Stau nach Unfall

15. Mai 2024, 10:08 Uhr

Autofahrer mussten am Mittwochmorgen auf der A2 Richtung Hannover erhelbliche Berhinderungen in Kauf nehmen. Grund war ein Unfall mit zwei Lkw. In der Folge entstand ein Stau von zwölf Kilometern Länge.