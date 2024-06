Bei Eilsleben A2: Unfall am Stauende – Fahrer stirbt

24. Juni 2024, 10:19 Uhr

Auf der A2 in der Börde hat sich am Montagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Klein-Lkw war auf ein Stauende gefahren. Die Autobahn musste in Richtung Hannover bis zum Vormittag gesperrt werden.