In Oschersleben ist die Polizei in der Nacht auf Donnerstag alarmiert worden, weil ein Autofahrer schlafend an einer Kreuzung stand. Den Angaben zufolge, wurde der Mann in der Schermcker Straße von einer Frau entdeckt, die den Notruf wählte, weil der Fahrer keinerlei Reaktionen zeigte.